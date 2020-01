Uno Mattina, Tiberio Timperi al concorrente calabrese: «Se non ti aiutiamo, facciamo i piloni dell'A2», è bufera

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È bufera su, reo di aver fatto una battuta sui calabresi durante. A un concorrente di Crotone che pretendeva di essere aiutato, il conduttore ha risposto con una frase che non è piaciuta a tutti. «Se non ti aiutiamo andremo a fare i piloni della Salerno - Reggio Calabria” ha esclamato, facendo riferimento alle vittime di lupara bianca ad opera della ‘Ndrangheta. Klaus Davi, massmediologo e consigliere comunale di San Luca, ha presentato un esposto contro la Rai definendo l’episodio “increscioso e non degno del servizio pubblico».Sul piede di guerra anche ilche parla di “intollerabile battuta razzista” perché “in questo modo si attribuiscono a tutti i calabresi, indistintamente, comportamenti mafiosi”. Manon ci sta e si difende su Instagram: “Ho rispetto per la Calabria e per i calabresi. Se qualcuno si è sentito offeso mi scuso”. Foto: Kikapress