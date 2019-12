Monica Setta: «A 55 anni mi rimetto in gioco. Tiberio Timperi? Mi porta i cornetti»

Sabato 21 Dicembre 2019, 13:43

Tornare in Rai dopo sei anni era «un grosso rischio, ma ho deciso di prendermelo e rimettermi in gioco a 55 anni». Monica Setta racconta in un'intervista all'Agi il retroscena del suo ritorno alla conduzione, dopo sei anni, al fianco di Tiberio Timperi per "Uno Mattina in Famiglia".«Ho deciso di rimettermi in gioco a 55 anni. E i risultati ci hanno premiato: dai dati di ascolto ufficiali (i soli che mi interessano e a cui credo) risulta che la trasmissione è un successo. Inoltre - aggiunge - vedo che c'è il gradimento delle persone anche sui social. E non era affatto scontato».A gennaio il programma verrà "premiato" partendo alle 7 del mattino invece che alle 8. «Teresa De Santis ha messo insieme due persone simili per esperienza e fascia anagrafica», il che, secondo Monica Setta, «rimanda a casa l'impressione di una coppia televisiva ben composta, una sensazione di armonia». E con Tiberio Timperi «c'è grande sintonia e rispetto: non lo conoscevo e ho scoperto in lui uno straordinario compagno di viaggio, competente e di grande esperienza».Ma come cominciano le giornate? «Ci alziamo alle 5 e andiamo in trasmissione molto presto. Per questo abbiamo una sorta di rituale: Tiberio porta i cornetti per tutti e io porto il caffè. Poi a volte arriva Michele con la marmellata...».