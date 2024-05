Gaffe a Uno Mattina, il conduttore Ossini non sa di essere in onda: cosa è accaduto in diretta su Rai1 VIDEO

Nella puntata di Uno Mattina di giovedì 16 maggio, è andata in scena una gaffe che ha coinvolto il conduttore Massimiliano Ossini, che non sapeva di essere in onda. Cosa ha fatto in diretta? Suo malgrado, è stato vittima di un errore tecnico che l’ha visto comparire su Rai Uno con un suo monologo riguardante l’alluvione dell’Emilia Romagna del 2023.

Fin qui tutto regolare, se non fosse che quelle mostrate erano le prove e non l’effettiva esecuzione del suo monologo. Non ci resta quindi che scoprire che cosa è successo subito dopo… Il conduttore si sarà accorto di quanto accaduto? Oppure è andato avanti inconsapevolmente con la trasmissione?

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Leggi anche:-- La gaffe a luci rosse con Massimiliano Ossini: Mara Venier e quella frase sul vibratore. Cosa ha detto in diretta su Rai 1

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA