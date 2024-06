Unomattina Estate, la gaffe del giornalista Domenico Marocchi: «Giornata storica: oggi sono 80 anni dallo sbarco in Lombardia»

di Dajana Mrruku

Unomattina Estate è iniziato da pochi giorni, ma ha già regalato momenti divertenti come l'ultima gaffe del giornalista Domenico Marocchi che voleva semplicemente ricordare l'importanza della giornata di oggi, 6 giugno, ma è finito per fare una gaffe ripresa poi anche dal conduttore Alessandro Greco.

«Oggi è una giornata storica, importantissima, perché 80 anni fa, il 6 giugno 1944, 156mila uomini sbarcavano in Lombardia», ha esclamato Marocchi, senza rendersi conto della gaffe fatta in diretta che in pochissimo tempo è diventata virale, suscitando risate e divertimento da parte del pubblico a casa.

La frecciatina di Alessandro Greco

Oggi, 6 giugno 2024 ricorre, infatti l'ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia, ma il giovane conduttore ha avuto un lapsus in diretta. Alessandro Greco lo ha preso in giro, tornando nuovamente su di lui poco dopo: «Volevo sapere da Domenico Marocchi come procede lo sbarco in Lombardia».

A quel punto, il giornalista ci ha riso su e ha spiegato il suo strafalcione: «Come dicono i giovani di oggi abbiamo sfamato, abbiamo madrato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 16:04

