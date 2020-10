Una vita, la soap non andrà in onda questo pomeriggio: Mediaset cambia la programmazione

Oggi sabato 31 ottobre la soap Una Vita non andrà in onda come di consueto su Canale 5. Ogni giorno dal lunedì alla domenica viene trasmessa per il pubblico ormai appassionato, ma Mediaset ha scelto di cambiare la programmazione e di accogliere le richieste dei fan di DayDreamer – Le ali del sogno, che hanno chiesto più visibilità per la serie.

Leggi anche > Guenda Goria eliminata a sorpresa dal Grande fratello Vip. Bufera sui social «Televoto truccato»

La soap turca aumenta i suoi appuntamenti: da questo sabato, la telenovela con Can Yaman e Demet Özdemir andrà in onda dalle ore 14.10 alle 16.00 e non più dalle 14.45. La scelta varrà solo per il sabato, mentre tutti gli altri giorni la programmazione di Una vita resterà invariata. Ora tutte e quattro le soap di Canale 5 vanno in onda nel pomeriggio di domenica, prima della puntata di Domenica Live. Questa programmazione resta invariata anche questo 1 novembre, giorno festivo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Ottobre 2020, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA