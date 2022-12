Una poltrona per due, stasera in tv il grande classico della vigilia di Natale: in programmazione dal 1997

Una poltrona per due torna in programmazione alla vigilia di Natale per il 25esimo anno di fila. È la tradizione che non stanca mai, un successo senza tempo che dal 1997 fa compagnia alle famiglie italiane, che si riuniscono sul divano dopo aver cenato insieme. L'appuntamento è alle 21.30 su Italia 1.

Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis sono protagonisti di una commedia che rilegge in chiave moderna la classica storia de “Il principe e il povero”. Il film di John Landis è stato è stato definito la miglior pellicola su Wall Street mai realizzata. Non era stato pensato per diventare un classico natalizio, tanto che nelle sale fece il suo debutto nel giugno del 1983. L'ambientazione della storia però l'ha reso la commedia perfetta per il 24 sera.

Su Rai1 alle 21.30 andrà in onda "Io sono Babbo Natale", con Gigi Proietti e Marco Giallini. Per i più piccoli su Rai 3 ci sarà il Festival del Circo di Montecarlo, alle 21.20. Rete4 trasmetterà "Vacanze Romane" alle 21.25, mentre sul 20 andrà in onda il primo capitolo della saga il Signore degli Anelli.

