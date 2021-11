‘Un Professore’, l'emozione di Simone Casanica : «Terence Hill mi ha battezzato, Gassman è stimolante». L'attore reatino ospite di "Trends & celebrities", il programma radiovisivo di RTL News con Simone Palmieri e Francesco Fredella.

Classe 2001, Simone Casanica ospite della trasmissione radiofonica Trends & celebrities in onda su RTL news, ha raccontato l'emozione di essere tra i protagonisti della nuova fiction Rai “Un Professore”, Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, regia di Alessandro D'Alatriche in onda questa sera alle 21.25.

Nonostante la giovanisssima età Simone non è al suo debutto: «Il mio primo ciak - racconta - è stato nel 2017 con Terence Hill durante le riprese di Don Matteo. In pratica mi ha "battezzato", io ero emozionato e lui è stato davvero incredibile mi diceva "stai tranquillo" e così mi sono sbloccato».

Tra le fiction di successo a cui Casanica ha partecipato oltre Don Matteo, anche Che Dio ci aiuti e l'Allieva, mentre questa sera sarà al fianco di Alessandro Gassman: «E' incredibile come ogni volta lui dia sempre di più, per me è stimolante»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 18:26

