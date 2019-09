“Un passo dal cielo” ritorna: questa sera su Rai 1 la quinta stagione con Daniele Liotti e la new entry Serena Autieri

di Ida Di Grazia

Giovedì 12 Settembre 2019, 18:05

, la serie tv campione di ascolti,. Prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, andrà in onda ogni giovedì per dieci serate. Suuna clip in esclusiva della prima puntata.Giunta alla quinta stagione, la fiction dai toni noir appassiona dal 2011 il pubblico di Rai1. Dolomiti, acque cristalline e paesaggi meravigliosi fanno da cornice a una nuova stagione che si caratterizza per gradite conferme e tante novità. Prima fra tutte, una trama orizzontale che si sviluppa nel corso delle dieci serate.torna a guidare il cast dinei panni del comandante della Guardia Forestale Francesco Neri. Accanto a lui, Enrico Ianniello torna a interpretare il commissario Vincenzo Nappi.Anche in questa stagione Francesco e Vincenzo dovranno fare i conti con indagini, imprevisti, ma anche con i sentimenti: Neri per Emma Giorgi, la giovane e talentuosa Pilar Fogliati, e Nappi per Eva Fernandez, l’incantevole. Confermato nel ruolo di nemico numero uno di Francesco Neri, il Maestro Albert Kroess, interpretato da Matteo Martari.A scombussolare la quiete apparente di San Candido, sette: Beatrice Arnera (Valeria Ferrante), Giulia Fiume (Adriana Ferrante),, Jenny De Nucci (Isabella), Matteo Oscar Giuggioli (Klaus Moser), Stefano Cassetti (Bruno Moser) e Elena Salvi (Sinja Dieks).DOVE ERAVAMO RIMASTILa quarta stagione di Un Passo dal Cielo si è conclusa con Francesco Neri, il comandante della Forestale di San Candido, nella sua casa sospesa sul lago di Braies, accanto a Emma Giorgi, la donna che ama. Nella quinta stagione ritroveremo Neri da solo, senza Emma e in compagnia di una nuova donna. Che fine ha fatto Emma? La ritroviamo in carcere a parlare con il Maestro, l’uomo che ha ucciso la moglie di Neri, e che ora sembra disposto a tutto per vendicarsi di lui. Torna anche Vincenzo Nappi. Il commissario sta diventando padre e vive il momento più felice della sua vita. Peccato che Eva non riesca nemmeno a prendere in braccio la figlia appena nata. Nappi sembra essere nato per la paternità, ma Eva è pronta a fare la madre e a crescere insieme a lui la bambina? Ed è proprio in questo momento di difficoltà che entra in scena Valeria Ferrante, una nuova forestale dal passato burrascoso che deve prendersi cura della nipote Isabella, un’adolescente timida e ingenua. Valeria andrà a vivere nella foresteria sopra alla caserma, instaurando con Vincenzo un rapporto insolito, che potrebbe forse diventare qualcosa di più di una semplice amicizia.