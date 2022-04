Un marzo eccellente per La7 che diventa la quarta rete più vista

Eccellenti ascolti per La7 che nel mese di marzo (1-31), il miglior marzo di sempre. Nelle 24 ore La Rete del Gruppo Cairo Communication fa segnare, infatti, una percentuale di share del 4,43% in crescita di oltre un punto rispetto al periodo omologo 2021 (+33% in share e +18% in ascolto medio). Un risultato che ha permesso alla rete di posizionarsi al quarto posto assoluto, davanti a Rai2 (4,42%), Italia1 (4,29%) e Rete4 (4,11%).

Quinto posto raggiunto in prime time sia nella fascia (20:30-23:30) con il 5,17% davanti a Rai2 (4,99%) e Rete4 (4,89%) che nella fascia (20:30/22:30) dove la Rete realizza il 5,30% di share medio e quasi 1,3 milioni di spettatori medi (+13%) davanti a Rai2 (5,09%) e Rete4 (4,66%).

Quarto posto al mattino (7:00/12:00) con il 4,35% davanti a Rai2 (3,60%), Italia1 (3,00%) e Rete 4 (2,17%), mentre con il 3,99% è quarta rete nel pomeriggio (15:00/20:30) davanti a Rete4 (3,88), Rai2 (3,07%) e Italia1 (2,91%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 16:39

