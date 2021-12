Un giorno da pecora, la confessione di Paolo Del Debbio: «una fan mi ha inviato biancheria intima rossa». Il conduttore di Dritto e Rovescio, ha raccontato di esser particolarmente corteggiato sui social, al punto da ricevere dei regali dalle sue ammiratrici.

Paolo Del Debbio è stato ospite nella trasmissione radiofonica "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, in cui ha raccontato di riscuotere parecchio successo con il pubblico femminile tato da ricevere anche regali "hot" dalle sue ammiratrici.

«Io corteggiato? Qualcosa avviene, ma sono impegnato e quindi non gli do nessun seguito, le fan mi mandano un po' di tutto, cose alimentari, abbigliamento». Alla domanda su qual è la cosa più strana ricevuta, il conduttore di Diritto e Rovescio non si è tirato indietro e ha confessato: «Della biancheria intima da donna, rossa, che mi ha inviato una fan...Nel biglietto cc'erano scritte tante cose, che ora non posso riferire. Ma a me non ha fatto né caldo né freddo, quando sono impegnato io sono impegnato».

