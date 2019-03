Uma Thurman ospite d'onore a Series Mania, festival della tv in Francia

Ecco perché uno dei festival più prestigiosi d’Europa legati al piccolo schermo le ha riservato il posto di ospite d’onore: si tratta di Series Mania (22-30 marzo), la manifestazione internazionale creata a Parigi nel 2010 e da qualche tempo ricollocata a Lille/Hauts-de-France. L’attrice, attualmente in sala con La casa di Jack di Larv Von Trier, ha in cantiere Chambers, telefilm firmato Netflix, che racconterà alla platea con quello che l’organizzazione ha ribattezzato “un incontro eccezionale”.Laetitia Casta (nei cinema italiani dall’11 aprile con L’uomo fedele), Anna Paquin (star di True Blood e presto protagonista della serie Flack), Freddie Highmore (l’erede di Dottor House nei panni del chirurgo affetto da autismo in The good doctor)., la donna che fece innamorare George Clooney in E.R. e ha tenuto a bada l’ex Mister Big di Sex and the City in The good wife., a cui si deve la saga di Bosch, che ha dato vita all’omonima serie tv di Amazon Prime Video. Il 26 febbraio è uscito in Italia Doppia verità, nuovo capitolo delle avventure del detective, mentre a settembre ha esordito con una crime storie al femminile, con protagonista l’audace Renèe Ballard (sempre edito da Piemme).(dal 15 aprile su Sky Atlantic e poi in versione home video da novembre), il festival ha organizzato una maratona di episodi alla presenza dell’attore che interpreta Tormund, Kristofer Hiviu.gioiellino al femminile di Amazon Prime Video (disponibile dal 29 marzo e presentato in anteprima mondiale alla Berlinale). Il mondo a puntate, insomma, continua a brillare e a far parlare di sé.