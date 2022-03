Ultima Fermata, prima puntata: Simona Ventura presenta le nuove coppie. Ecco chi sono. Dopo la parentesi in Rai, la Ventura torna su canale 5 a condurre, in qualità di voce narrante, il nuovo programma di Maria De Filippi e della Fascino P.g.t, che, almeno sulla carta, ricorda un po' Temptation Island.

Leggi anche > Italia’s Got Talent, mercoledì la finale: super ospiti Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda

Questa sera in prima serata debutta su canale5 "Ultima Fermata" per Mediaset. Protagoniste le coppie in crisi proseguire insieme il viaggio o lasciare quel binario per sempre. Che sia questo un banco di prova per mandare in soffitta definitivamente Bisciglia &Co? Ricordiamo infatti che Ultima Fermata è un programma interamente di Fascino p.g.t., mentre Temptation Island è prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia.

ULTIMA FERMATA - LE COPPIE

TEFANIA E MAURIZIO

Sposati da quattro anni e a dividerli è la volontà di Stefania di avere un figlio, mentre dal canto suo Maurizio non ha intenzione di allargare la famiglia. «Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola - dice Maurizio nella clip di presentazione - Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c'è e una vita senza di lei non me la vedo»

VALENTINA E SAMUEL

Sposati da sei anni e il loro matrimonio è entrato in crisi dopo che lei ha conosciuto un altro, alla base dei problemi la gelosia: «Valentina - spiega Samuel - ha conosciuto casualmente un uomo e ad oggi sono amici del cuore. Qualche mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede di poter avere un divorzio consensuale». Samuel vuole tentare il tutto per tutto per recuperare il matrimonio

ADRIANA E JONATAN

Adriana Seredova e Jonatan Rosati stanno insieme da quattro anni. Non si sa perché e chi ha scritto al programma né il motivo della crisi. Nella clip è Jonatanc a dire: «Devo risolvere, affrontare questo problema»

BIAGIO E LA FIDANZATA

A raccontare i loro problemi è la ragazza si cui però non è stato ancora svelato il nome: «Sono fidanzata con Biagio da 10 anni, non abbiamo più rapporti fisici come avevamo un tempo perché lui non riesce ad accettare che io sono stata con un'altra persona. Scrivo a Ultima Fermata perché non mi dà le giuste attenzioni e non mi fa sentire desiderata».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA