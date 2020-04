Tv private, scoppia la protesta di 21 emittenti Italiane: "il governo ci aiuti subito"

Molti soldi per pochi, le briciole per tutti gli altri: si potrebbe sintetizzare così il messaggio di protesta che arriva a gran voce da ventuno televisioni locali italiane che, in tempi di coronavirus, reclamano più attenzione da parte del Governo. In un momento in cui l'informazione è così fondamentale per il bel Paese, ma anche così provata, dicono, gli aiuti previsti per il comparto nel DL aprile finiranno per foraggiare solo pochissimi editori, condannando alla disperazione gli altri. Il tutto a causa di un sistema di riparto che considerano assolutamente iniquo: "Abbiamo sottoscritto un documento che evidenzia tutte le storture di un meccanismo per noi incomprensibile, seppur legalizzato - spiega Marco Finelli, direttore di Retesole, molto conosciuto nella categoria - e lo abbiamo portato a conoscenza di numerosi parlamentari, nonchè del Sottosegretario al Mise, Mirella Liuzzi. Confidiamo vivamente nella loro sensibilità, certi di sollevare un tema di assoluto interesse per il comparto e per la sopravvivenza stessa di molte Tv locali in Italia. Con l'attuale impianto, infatti, pochi editori beneficiano di milioni di euro, mentre altri percepiscono contributi irrisori, pur garantendo occupazione e informazione, anche in territori dove l'editoria è ormai al collasso". La richiesta delle 21 emittenti, distribuite su tutto il territorio nazionale, è quella di stanziare il contributo straordinario previsto di 80 milioni di euro per la tutela di tutte le 137 tv locali italiane, senza sbarramento a cento, rivedendo i parametri dell'attuale regolamento, che assegnano il 95% delle risorse alle prime cento Tv in una speciale graduatoria, lasciando il rimante 5% alle altre 37 emittenti. “A causa della discriminazione attuata dalla iniqua distribuzione 95%-5% stiamo subendo gravissimi danni - sottolinea Mauro Lazarino, editore, responsabile di GRP Televisione, storica emittente piemontese, che aggiunge -: per seguire tutti gli sviluppi sul coronavirus nella nostra regione abbiamo intensificato l’informazione e le dirette con un aggravio di ore lavorate, ma oggi non so ancora come pagherò i dipendenti. Dovrei ricorrere alla cassa integrazione, ma non possiamo scendere sotto il numero degli 11 dipendenti a tempo pieno, obbligatori per legge. Abbiamo bisogno di una distribuzione equa, per tutti i soggetti, degli aiuti indispensabili per l’emittenza locale. Non sono più iscritto a nessuna Associazione perché siamo stati lasciati soli a favore di pochi privilegiati”. Gli fa eco dalla Capitale l'editore di Teleambiente: "Per combattere le fake news e mantenere un sistema d'informazione valido - dice Stefano Zago - il governo deve sostenere tutto il personale che lavora nell'informazione locale. Diciamo ora basta ai regali, noi di TeleAmbiente saremo costretti a chiudere se verranno sostenute solo le emittenti facenti parte di una elite". Le emittenti firmatarie dell'appello, si legge nel documento a firma congiunta, stanno attraversando crisi aziendali sempre più frequenti, che mettono a rischio il salario dei dipendenti, nella quasi totale assenza di ammortizzatori sociali e investimenti pubblici specifici per il settore. "In questi giorni l’informazione garantita dalle Tv locali non si è

mai fermata, anzi - dice Gianni Tanzaniello, editore pugliese - noi di Canale 7 abbiamo moltiplicato il nostro impegno. Tuttavia, a fonte di un lavoro costante e ancora più intenso,

abbiamo registrato purtroppo l’azzeramento degli introiti pubblicitari a causa della chiusura della maggior parte delle attività. Per far fronte alla crisi del settore risulterà

vitale un contributo straordinario assegnato con il criterio della proporzionalità nel prossimo DL di Aprile, misura già adottata dal Governo per i Comuni, con aiuti concreti in proporzione dei dipendenti e dei giornalisti occupati. Il buon senso deve prevalere sugli interessi di pochi e consentire a tutte le aziende l’opportunità di affrontare degnamente questo periodo di crisi e di sforzo massimo per continuare quello che questo stesso governo ha di fatto affermato, considerando l’informazione tra i servizi essenziali per l’intero Paese". Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 18:31

