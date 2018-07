Domenica In flop, bene i Mondiali. Exploit di La7, Sanremo premia Rai1

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I Mondiali di calcio hanno dato un’improvvisa accelerazione alla stagione televisiva che lentamente si avvia al torpore della fase estiva, caratterizzata come da tradizione dalle repliche. Del resto se i telespettatori continuano a guardare la Signora in Giallo e Techetechetè ci sarà pure un motivo. Le partite sono andate fortissimo, con share superiore al 40% perfino al pomeriggio e hanno sbaragliato il campo. Anche Don Matteo e le altre fiction (tutte repliche) sono state travolte. Per quanto riguarda i conduttori il Mondiale l’hanno vinto Pierluigi Pardo e Giorgia Rossi. La stagione è stata ricca di soddisfazioni anche per La7 che è cresciuta negli ascolti grazie a Lilli Gruber, Floris, Giletti e Formigli. Domenica In il flop più clamoroso.PIERLUIGI PARDO 7+Pier Silvio Berlusconi ha fatto un colpaccio. I Mondiali di calcio anche senza l’Italia sono un successo di ascolti clamorosi con medie superiori al 40%. Tra i conduttori spiccano Pierluigi Pardo (7+) e Giorgia Rossi (7). Nicola Savino (6.5) si è difeso su “Balalaika”, mentre la Gialappa’s (5.5) è apparsa sottotono e scontata.COSTANZO-DE FILIPPI 7,5Maria De Filippi non sbaglia un colpo. I suoi programmi fanno sempre il pieno di ascolti. Quest’anno però Amici ha preso qualche sberla da Ballando con le stelle. Maurizio Costanzo è andato benissimo. L’Intervista è un format che piace, il Costanzo Show non passa mai di moda, ok anche il programma notturno sulla Rai.MASSIMO GILETTI 7,5Urbano Cairo (7) ha costruito una macchina da guerra e La7 fa un servizio pubblico spesso migliore della rai. Grandi ascolti per Massimo Giletti (7,5), Giovanni Floris (7,5), Lilli Gruber (7,5), Corrado Formigli (7), Myrta Merlino (7). E poi c’è Enrico Mentana (7,5) che di maratona in maratona va di corsa. Zoro (6,5) cresce.ELEONORA DANIELE 7+Grande stagione. Va fortissimo al mattino con “Storie Italiane”. Passa da un delitto di cronaca a un’intervista a Gina Lollobrigida come se bevesse un bicchiere d’acqua. Si è sacrificata per colmare un vuoto di Rai 1, inventandosi il “Sabato Italiano”, un format vincente. Geniale l’intervista allo specchio.ALBERTO ANGELA 7,5Alberto Angela (7.5) è un’icona. I suoi programmi fanno ascolti e portano soldi in cassa alla Rai. Elisa Isoardi (7), Ingrid Muccitelli (7) e Francesca Fialdini (7) hanno fatto breccia nel pubblico. Bene il “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci (7). Bruno Vespa (6.5) e Antonella Clerici (6.5) sono certezze. Un plauso a Paola Perego (6.5)CARLO CONTI, AMADEUS 7+Due certezze. Non sbagliano una conduzione. Dietro di loro sgomitano le donne, tuttavia qualche maschietto si sa difendere bene e sta crescendo in fretta. Spiccano Marco Liorni (7) e Massimiliano Ossini (7). All’orizzonte nuove opportunità. Un bravo anche a Franco Di Mare (6.5) e Tiberio Timperi (6.5).BARBARA D’URSO 6,5Wonder Woman è diventata un re Mida al femminile. Ogni suo programma diventa oro. A “Domenica Live” è stata scaltra a conquistare il pubblico dell’Arena. “Pomeriggio Cinque” si è confermato leader di fascia, mentre sul Grande Fratello non ha saputo gestire l’ondata trash che ha scatenato le polemiche.GIORGIA CARDINALETTIGiorgia Cardinaletti (4), la Domenica Sportiva ha toccato il fondo. Fabio Caressa (6,5) il Club piace. Bene Ilaria D’Amico (6,5) e Diletta Leotta (6,5). L’entusiasmo di Paola Ferrari (7) è trascinante come conduttrice e come ospite. Senza di lei Alberto Rimedio (6+) sarebbe noioso. Sandro Sabatini (6,5) ironico e simpatico. Conduzioni frizzanti.ILARY BLASI 6,5Molto bene il Gf Vip. Conduzione sicura ed energica. Si vede che si sente come a casa. Alle Iene si diverte e strappa share e applausi. Il voto cala se guardiamo “Balalaika”. Non è suo agio. Del resto essere la moglie di Totti non significa saper fare la conduttrice sportiva. Ma la colpa è dell’allenatore.MARIO ORFEO 6,5Splendido il Sanremo di Claudio Baglioni (8), Michelle Hunziker e Pier Francesco Favino (7,5). Sul contratto di Fabio Fazio, cifre alla mano, il dg ha dimostrato che la rai ci ha guadagnato. Ha riportato la Champions League su Rai 1, ma sui Mondiali, lasciati a Mediaset, ha commesso un errore di valutazione clamoroso. Su Giletti ha sbagliato.ADRIANA VOLPE 5Bene Caterina Balivo (6,5) (le frecciatine ai saluti poteva risparmiarsele). Ottimo Paolo Fox (7), che sovrasta Giancarlo Magalli (5,5) e Adriana Volpe (5). Buona stagione per “Nemo” con Enrico Lucci (7) e Valentina Petrini (7). Luci e ombre per Costantino della Gherardesca, Gigi e Ross (6.5) e Sbandati, Annalisa Bruchi (6).FEDERICA SCIARELLI 6,5Conferme per Sigfrido Ranucci (6,5), Riccardo Iacona (6.5), Federica Sciarelli (6,5), impeccabile Franca Leosini (7). Ottimo Salvo Sottile (7) in prima dell’alba. Serena Bortone (6,5), Lucia Annunziata (6,5) sono garanzie. Maurizio Mannoni (5), troppo statico. Ha bisogno dei battibecchi con la Berlinguer per avere adrenalina.CRISTINA PARODI 5Che flop “Domenica In”. Non esenti da colpe le sorelle Parodi (Benedetta Parodi 4), ma gli autori hanno fallito. Pure l’Isola di Alessia Marcuzzi (5) ha lasciato qualche perplessità nella conduzione. Sfortunati Rita Dalla Chiesa (5,5) con il talk e Duilio Giammaria (5) con “Petrolio”. Buon finale per Bianca Berlinguer (5), ma Floris è un’altra cosa.BARBARA PALOMBELLI 7Forum e Verissimo volano. Barbara Palombelli (7) e Silvia Toffanin (7). Grandi le Iene Show (7,5) e Striscia la notizia (7). Conferme per Piero Chiambretti (6,5) e Gianluigi Nuzzi (6,5). Il palinsesto schizofrenico ha frenato Nicola Porro (6+). Paolo Del Debbio (6) ha fatto la sua parte. Maurizio Belpietro (5,5).FABIO FAZIO 6Il suo contratto dorato l’ha impegnato e stressato molto. “Che Tempo che Fa” non è stata una passeggiata. Come autore è bravissimo, come intervistatore un po’ meno. Gli ascolti così e così, visto che siamo su Rai1. Luciana Littizzetto (5) è diventata scontata e un po’ volgare. Ha perso il guizzo.MARIA LATELLA 7Stagione doc per l’Intervista di Maria Latella (7) e per Alessandro Cattelan (7). Conferme per X Factor e Masterchef. A Discovery Maurizio Crozza (6.5), Peter Gomez (6,5), Serena Rossi (6,5), Max Giusti (6,5). A Tv8 sport ok con Alessandro Bonan (6.5), Moto Gp e Formula 1. Bravo Enrico Papi (7).