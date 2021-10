Paola Ferrari e la nuova gaffe: «Su Ferran Torres solo un errore, ne ho fatti di peggiori»

«Non c'è stata nessuna gaffe: mi sarà uscita una 'd' in più, ma so benissimo chi è Ferran Torres e chi è Fernando Torres, è evidente. Ho fatto molto di peggio, questa non è una gaffe». Paola Ferrari chiude così l'affaire Torres che oggi l'ha vista al centro di una valanga di 'sfottò' sul web.

«La Spagna è in vantaggio 2 a 0 con una doppietta di Fernando Torres». Questa la frase incriminata diventata virale sui social ed finita presto tra le tendenze del giorno. A fare l’errore fatale è stata la conduttrice Rai alla fine della partita Italia-Spagna che ha visto le Furie Rosse vincere con una doppietta di Ferran Torres la finale di Nation League. Secondo molti internauti, la giornalista ha pronunciato il nome di un altro giocatore, Fernando Torres, scambiandolo quindi con l'autore dei due gol.

«Gaffe è quando dici che l'allenatore della nazionale è Sacchi e non Mancini - sottolinea Ferrari rispondendo all'Adnkronos - Posto che un errore può comunque capitare, io di gaffes ne ho fatte, e ne farò anche di peggio, ma questa non lo è di sicuro».

