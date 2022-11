Tu si que vales, lo show di Tina Cipollari. Maria De Filippi la zittisce: «Vergogna e parac**a»

Risate assicurate con Tina Cipollari a Tu si que vales. Dopo essere apparsa per due settimane nel dietro le quinte dello show, ora finalmente la vulcanica opinionista di Uomini e Donne spunta sul palco per pubblicizzare il suo nuovo libro, ‘Piume di Struzzo’. A colpire è stato il modo originale in cui è stata presentata la fatica letteraria. Maria De Filippi a un certo punto ha dovuto cacciare la viterbese, invitandola ad andarsene, con toni ironici.

Quando ha messo piede in studio, Tina ha raccontato un sacco di bufale, spiegando di aver preparato un numero strepitoso, un’esibizione aerea con un team canadese. «Sei mesi di preparazione, ore e ore di allenamento. Il team però si è rifiutato di esibirsi perché lo avete fatto aspettare troppo» ha detto e poi è passata a presentarsi ai giudici, raccogliendo dei sentiti complimenti da Sabrina Ferilli.

Lo show

«Tina, io ti voglio baciare perché mi stai simpaticissima e perché trovo che sei una donna di un’intelligenza particolare oltre che ad essere bella» dice Ferilli a Cipollari, abbracciandola e baciandola. «Grazie», ha risposto la viterbese per poi avviarsi verso l’uscita. Maria l’ha richiamata, ricordandole di parlare del libro. «Ah sì, il libro, ho scritto un libro, si chiama Piume di Struzzo, Sabrina compralo che è bellissimo» si è affrettata a dire Tina, prendendo il libro tra le mani e mostrandolo innanzi alle telecamere.

Il botta e risposta

«Che parac*lo che sei, fai veramente vergogna» ha detto Maria. «Non posso parlare del libro, altrimenti piango» la replica esilarante della Cipollari che ha poi immediatamente chiesto dove fosse la telecamera per sponsorizzare al meglio la sua opera. «Tina vai via, non puoi, vai via! Il team canadese è una bufala. Tu sei elegantissima e parac*lissima» ha ripetuto la conduttrice pavese, con l’opinionista di Uomini e Donne che ha lasciato lo studio. Siparietto concluso, risate, ma nulla di spontaneo. Sui social c’è chi ha trovato molto divertente la scena e chi invece ha mugugnato, sostenendo che non bisognasse dare tutto quello spazio per una sponsorizzazione mascherata.

