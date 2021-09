Tu si que vales , Sabrina Ferilli va fuori di sé con l'ospite: «Mi ha rotto i c***». Interviene Maria De Filippi. È ricominciato l'appuntamento del sabato sera con il talent targato Maria De Filippi. In giuria, ancora una volta, accanto alla conduttrice, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare. E proprio quest'ultima si è resa protagonista di un siparietto tutto da ridere. Ma andiamo con ordine.

I cinque giudici sono chiamati ad assistere a una prova esterna di notte. Per arrivare alla location dell'esibizione, devono camminare in un sentiero di campagna completamente al buio. Ma lungo il percorso una sorta di folletto inquietante con tanto di mantello spunta per indicare loro la strada. Sabrina Ferilli impaurita lo minaccia. Ma è una volta arrivati al luogo della performance che accade l'incredibile.

Sabrina Ferilli

Durante la prova di una coppia di artisti, il folletto spaventa l'attrice romana che va su tutte le furie e lo insegue con un tubo. «Che fai?», le chiede Maria De Filippi. Ma Sabrina Ferilli è nera: «Mi ha rotto i c***». Immediati i commenti dei follower su Twitter: «Sabrina è iconica». Risate social.

