Record stagionale per: lo show di Canale 5 ha raccolto sabato sera 5 milioni 530 mila telespettatori pari al 31.34% di share, dominando nettamente la prima serata e aggiudicandosi la palma di programma più visto della giornata. Continua così la marcia trionfale del programma con Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Su Rai1 la terza puntata di Portobello, condotto da Antonella Clerici, è stata seguita da 3 milioni 220 mila spettatori con uno share del 15.5%. Canale 5 si è imposta ampiamente in prime time (con il 24.79% contro il 16.31% di Rai1) e in seconda serata (31.75% vs 11.28%).