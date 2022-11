Tu Sì Que Vales, Marco Mingardi vince la nona edizione: chi è il cantante e comico di Nettuno

È Marco Mingardi il vincitore della nona edizione di "Tu Sì Que Vales". L'imitatore e cantante di Nettuno ha vinto 100mila euro in gettoni d'oro con un colpo di scena inatteso. L'artista, infatti, era stato accolto da 4 "vale" e l'87% dei voti del pubblico che aveva premiato la sua prima esibizione, per poi essere eliminato in semifinale contro il comico Trygve Wakenshaw.

Marco Mingardi è poi stato ripescato grazie al suo talento, e una volta tonato sul palco ha conquistato il pubblico, che lo ha premiato con il televoto, oltre ad aver convinto i giudici che non avevano nascosto i propri dubbi rispetto all'artista. Mingardi si è aggiudicato la finale contro il mentalista James, i giochi d'ombra dei Die Mobiles e il mago comico Daniel K ottenendo il 39% dei voti.

Chi è Marco Mingardi

Marco Mingardi ha 54 anni e viene da Nettuno, sul litorale romano. Quella del canto e dell'imitazione è una passione che ha coltivato per hobby, grazie al suo timbro di voce che gli permette di riprodurre la vocalità di cantanti illustri come Lucio Dalla, Franco Califano e Fausto Leali. A iscriverlo a Tu sì que vales è stata sua madre, alla quale Marco ha dedicato la vittoria e una telefonata dopo la proclamazione. La donna ha detto: «Non lo dico perché è mio figlio, ma è veramente bravo».

Il vincitore della Scuderia Scotti

Marco Mingardi non è l'unico vincitore dell'ultima edizione di Tu sì que vales. Il talent ha decretato anche il vincitore della "Scuderia Scotti", che ha premiato l'autoironia e la simpatia di Giovanni Lepori con un viaggio a Rio De Janeiro.

