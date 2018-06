Sapore di Mara: torna la sfida Venier-D'Urso. Come sarà la domenica in tv





MILANO – Con la prossima stagione televisiva tornerà sugli schermi Mediaset “”, condotto con successo daanche se lo show perderà una delle colonne portanti, Mara Venier, di ritorno in casa Rai. La conduttrice è naturalmente corsa ai ripari ma sembra che, dopo l’ipotesi Cannavacciuolo, ormai collaudato in tv, sarebbe sfumata anche la partecipazione di Sabrina Ferilli.Sabrina infatti sarebbe impegnata con altri progetti: “Tu si que vales! tornerà in onda su Canale 5 il prossimo autunno e dovrà fare a meno del giudice popolare Mara Venier, migrata in Rai – spiega Alberto Dandolo per “Oggi” – Chi prenderà il suo posto? Era circolata l’ipotesi, poi smentita, di Antonino Cannavacciuolo.Maria De Filippi lo avrebbe chiesto alla sua amica Sabrina Ferilli, 53, ma l’attrice ha dovuto declinare: ha già altri impegni.