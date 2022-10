Tu si que Vales, Antonietta Messina canta e commuove: «Mi è tornato il male dopo 13 anni». La Ferilli in lacrime

Lacrime a Tu si Que Vales. La concorrente Antonietta Messina si è esibita sul palco del talent show di Canale 5 con un inno alla vita, incantando pubblico e giurati. La donna si è così conqusitata un posto in finale già nella sesta puntata della trasmissione, portando il brano "La vita", di Shirley Bassey.

Credits: Red Communications

L'esibizione di Antonietta Messina

Tuttavia, ad avere emozionato il pubblico è stata la motivazione spiegata dalla stessa concorrente: «Essere qui per me è già una grande vittoria. Sono Antonietta e vengo da Roma Nord», ha detto ai microfoni la 59enne. «Sto attraversando un periodo un po’ triste per la mia salute ma non ho voluto rinunciare. Non vorrei commuovermi tanto ma diciamo che è tornato il male che avevo già sconfitto 13 anni fa, e devo vincere di nuovo. Spero di farcela, ce la metterò tutta anche per quelle persone che come me combattono ogni giorno. Penso che non ci sia cosa migliore che combatterlo con la musica. Il brano che canterò questa sera è un inno alla vita, “La vita”», ha chiosato prima di intonare il brano scelto. Il risultato è stato strepitoso, l'esibizione ha incanto tutti: lacrime e tripudio di applausi per la concorrente.

Terminata l'esibizione, la signora è stata raggiunta da Belen sul palco che l'ha abbracciata e ha esordito con: «Non ce la faccio, grazie per questa lezione di vita». Antonietta ha conquistato il pubblico ottenendo il massimo dei voti, «Non penso che le persone si siano alzate per quello che hai raccontato prima ma per come hai cantato», ha spiegato la giurata Maria De Filippi. Lacrime, invece, per Sabrina Ferilli, che rimasta senza parole si è asciugata il viso e ha aggiunto: «La signora mi ha distrutto».

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Ottobre 2022, 11:40

