"Tu non ascolti mai", il primo singolo in italiano dei WakeUpCall

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il brano è stato selezionato dalla giuria di Sanremo giovani 2019 tra 800 canzoni in gara, entrando nei sessanta finalisti.Parole e note importanti che rivelano la loro grande attenzione al mondo e alle relazioni. Una canzone alla quale sono molto legati e che, in questo momento così difficile per tutti, ci ricorda come sia nostro dovere continuare a credere nei propri sogni. «».Alla luce dei tempi che stiamo vivendo, il significato della canzone assume un significato forte e lungimirante. Dichiara Tommaso portavoce della band: «Stiamo vivendo qualcosa che ci ha colto di sorpresa, spazzando via ogni consuetudine, ogni certezza. Auguriamo a tutti noi un futuro sereno, consapevoli però di quest’oggi di cui fare memoria nel tentativo di diventare migliori».