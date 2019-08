Tredici, su Netflix è arrivata la terza stagione: il caso di Bryce Walker

TREDICI TERZA STAGIONE TUTTI GLI EPISODI

TREDICI TERZA STAGIONE: TRAMA

TREDICI TERZA STAGIONE: CAST

Venerdì 23 Agosto 2019, 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lapiù contestata e amata dal pubblico torna a scuotere le coscienze: la terza stagione di) è uscita sue i fan più accaniti sono in delirio. Accantonato il personaggio diprotagonista della prima e della seconda stagione - la serie riprende il racconto con un salto temporale di otto mesi.Il processo per la morte di Hannah è ormai archiviato (motivo per cui Katherine Langford non fa più parte del cast), la Liberty High School viene scossa dall'omicidio di un altro studente:. Il protagonista Clay si ritrova indagato dalla Polizia, mentre una figura esterna al gruppo fa da guida nel corso delle indagini.3x01 - Sì, sono la ragazza nuova3×02: Se respiri, sei un bugiardo3×03: La brava persona è indistinguibile da quella cattiva3×04: Arrabbiato, giovane e maschio3×05: Nessuno è pulito3×06: Si può capire la natura di un uomo da come soffre3×07: Clay Jensen ha diversi problemi3×08: Al liceo, anche nei giorni migliori, è difficile capire chi sta dalla tua parte3×09: Sempre in attesa della prossima cattiva notizia3×10: Il mondo sta per crollare3×11: Ci sono alcune cose che non ti ho detto3×12: Poi è arrivato l’uragano3×13: Lascia che i morti seppelliscano i mortiOtto mesi dopo aver impedito a Tyler di compiere un atto estremo durante il ballo di primavera, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin e Zach cercano in tutti i modi di proteggere il segreto di Tyler, mentre lo aiutano a riprendersi dall’accaduto. Una tumultuosa partita di football di inizio anno culmina con la scomparsa di un giocatore e Clay si ritrova tra gli indagati dalla polizia. Sarà una figura esterna al gruppo a guidarli nel corso delle indagini, approfondimenti che potrebbero mettere a nudo i loro segreti più profondi. La posta in gioco è sempre più alta, anche le azioni nate con le migliori intenzioni possono cambiare una vita per sempre.Dylan Minnette (Clay Jensen)Brandon Flynn (Justin Foley)Justin Prentice (Bryce Walker)Alisha Boe (Jessica Davis)Christian Navarro (Tony Padilla)Miles Heizer (Alex Standall)Kevin Druid (Tyler Down)Ross Butler (Zach Dempsey)Timothy Granaderos (Montgomery de la Cruz)Anne Winters (Chloe)Steven Weber (Preside Bowen)Brenda Strong (Mrs. Walker)Amy Hargreaves (Mrs. Jensen)Grace Saif (Ani, new entry)