Francesco Totti torna in tv dopo la separazione da Ilary: ecco stasera dove lo vedremo

Francesco Totti sarà tra i protagonisti dell'edizione numero 31 de La Partita del Cuore, in onda stasera in tv su Rai Due alle ore 21.15 in diretta dall'U-Power Stadium di Monza.

Il ritorno in televisione

Una gara che vede il ritorno in televisione del Pupone dopo la separazione da Ilary Blasi. Photo Credits: Kikapress, Ufficio Stampa Associazione La Partita del Cuore ONLUS ; music: “Memories” from Bensound.com



LEGGI ANCHE:-- Simona Ventura, lo scrive su Francesco Totti: il post su Instagram che non è piaciuto a tutti

Ilary Blasi è tornata a casa con Totti? Sui social le foto che smentiscono il gossip: ecco dove si trova ora

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA