Totti, Fedez e le altre Celebrity Hunted: la caccia ai vip sta per cominciare. Quando inizia e il cast completo

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 19:08

. Prodotta da EndemolShine Italy, la caccia al vip è in arrivo il 13 marzo su Amazon Prime Video in più di duecento paesi. Un cast sorprendente con Francescoe Luis, Claudioe Francesca, Dianae CristianoAmazon Original Celebrity Hunted- caccia all’uomo, un real-life thriller in sei episodi in cui i concorrenti dovranno scappare da un team di cacciatori esperti. Nel ruolo dei fuggitivi le otto celebrità italiane. I concorrenti dovranno cercare di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche.A dar loro la caccia ci saranno investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I cacciatori potranno utilizzare solo mezzi legali per rintracciare le celebrità, come telecamere di videosorveglianza e sistemi di riconoscimento delle targhe. Gli investigatori avranno anche libertà nella richiesta di informazioni.