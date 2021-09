L'attacco alle torri gemelle: lo speciale Rai in occasione dei 20 anni dalla tragedia

L'11 settembre 2001 è una delle date simbolo scolpite nella memoria umana e nei libri di scuola: l'attacco alle Torri gemelle. In occasione del ventesimo anniversario della tragedia, sabato 11 alle 20.35, verrà trasmesso su Rai1 uno speciale docufilm: "11/9: le due ore che cambiarono il mondo", l'anteprima in Italia della coproduzione internazionale lanciata dalla BBC.

Leggi anche - Torri Gemelle, a 20 anni dall'11 settembre identificati i resti di due persone e aumentano le vittime delle polveri

Quel martedì di orrore di 20 anni fa sarà al centro della serata, condotta da Monica Maggioni che guiderà il dibattito con ospiti e testimoni del mondo del giornalismo, della cultura e dell'economia per un'analisi approfondita dell'attacco terroristico che ha cambiato la storia. Tra gli ospiti: Mohamedou Ould Slahi, ex detenuto di Guantanamo cui è ispirato il film "The Mauritanian", Jason Blazakis, uno dei maggiori esperti Usa di lotta al terrorismo.

«Questa serata è un tentativo di riportare al centro della rete ammiraglia l'informazione per un connubio tra racconto e documentario - ha sottolineato il direttore di Rai1, Stefano Coletta -. Vogliamo portare nuovi linguaggi, anche distanti dal classico talk show, e pensiamo di proseguire in quella direzione».

Lo Speciale, che andrà in onda in diretta dall'HangarBicocca di Milano all'interno dell'installazione di Maurizio Cattelan, sarà una specie di introduzione alla nuova stagione di "Settestorie" che Monica Maggioni condurrà a partire da lunedì 13 settembre in seconda serata.

«Portiamo in prima serata un genere che fa entrare lo spettatore nella realtà - ha detto la conduttrice -. Quelle due ore hanno cambiato la vita non solo degli americani, ma anche degli iracheni e degli afghani. Cercheremo di trovare un filo e un senso, se possibile, a questi venti anni. Queste sono le cose che la Rai deve essere in grado di fare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA