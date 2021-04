Tornano il giovedì sera su Rai3 "Amore Criminale" con Veronica Pivetti e "Sopravvissute" con Matilde D’Errico

Torna in onda “Amore Criminale”, a partire dal 22 aprile, alle 21.20 su Rai3. Anche quest’anno la conduzione è affidata a Veronica Pivetti, voce narrante della trasmissione. Sei puntate che racconteranno altrettante storie di donne

vittime della violenza maschile. Il linguaggio usato sin dalla prima edizione è quello della docufiction, dove nella narrazione dei casi si alternano interviste ai testimoni diretti, materiale di repertorio e ricostruzioni di fiction.

A seguire, sempre su Rai3, un altro ritorno: “Sopravvissute”. La conduzione è affidata a Matilde D’Errico, ideatrice del format. In ognuna delle sei puntate previste, saranno narrate due storie di dipendenza affettiva. Le donne che interverranno in trasmissione racconteranno come si sono salvate da relazioni pericolose. Sopravvissute a maltrattamenti, violenza psicologica, violenza fisica e tentativi di omicidio, ognuna di loro racconterà la sua storia con grande coraggio. In studio saranno presenti lo psichiatra Renato Ariatti e la psicologa clinica Silvia Michelini, che spiegheranno i meccanismi del narcisismo, della dipendenza affettiva e delle relazioni tossiche.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 19:13

