Torna The Real Housewives di Napoli. In esclusiva su Discovery plus la seconda stagione

Tornano le lady nostrane, le donne di classe dell’upper class di Napoli. Dopo aver seguito con attenzione e simpatia le avventure esuberanti, chiassose e un po’ snob delle protagoniste della prima stagione di The Real Housewives di Napoli, parte dal 9 aprile su discovery plus la seconda stagione del Docu –Reality (prodotto dalla Ftm Entertainment di Fatma Ruffini) che in breve tempo ha conquistato il pubblico femminile italiano. Parole d’ordine saranno l’eccesso e il lusso sfrenato, la ricchezza, i party esclusivi, la vita da “star” le amicizie e gli amori. Un viaggio divertente verso il mondo delle “Signore” italiane, made in Napoli, fatto di “scintillii”, di glamour, di griffe, cocktail, vacanze da sogno e party super esclusivi. Un mix esplosivo che vedrà le protagoniste alle prese con le loro vite scintillanti, fatte però anche di problematiche tipiche delle vite di tutti i comuni mortali, come le difficoltà con il lavoro, la famiglia, i mariti, i figli e gli amici. Nella nuova stagione ci saranno volti conosciuti ma anche personaggi nuovi che dovranno entrare nelle dinamiche relazionali dei personaggi presenti nella vecchia stagione.

Una piccola presentazione dei volti – conosciuti e non - del reality: Daniela, giornalista, impegnata nel sociale è single, vive a Posillipo ha una figlia ed è ossessionata dalla vecchiaia. Sull’alimentazione è maniacale, ama fare sport e non disdegna la chirurgia estetica. Di sangue blu è invece Maria, che si gode la sua vita da aristocratica tra grandi party e circoli privati. Conduttrice radiofonica e scrittrice, ha da poco pubblicato il suo primo romanzo erotico. Si aggiungono poi, Raffaella, figlia di commerciante di perle e coralli, mamma divorziata, che vive in una magnifica villa con piscina, ha campi da tennis e un bosco privato, Simonetta, psicologa, stilista, networker del benessere, amante dello sport e dei motori, che vive con le sue due figlie, e infine Stella, che vive a Posillipo, sposata e divorziata tre volte, titolare del più importante centro estetico di Napoli, amante di borse, scarpe e champagne.

A completare il quadro quest’anno si aggiungeranno due nuovi volti: l’eccentrica, socialitè Januaria, che vive tra Milano, Gstaad e il centro storico di Napoli, ha origini nobili, due divorzi alle spalle ed è una giornalista di costume, per concludere Alessandra, sposata e senza figli, colei che è riuscita nella “scalata sociale” e vive nei quartiere trendy di Chiaia con i suoi cinque cani, assaporando la bella vita “glitterata” delle signore della Upper class di Napoli.

