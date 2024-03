«Follia, risate e commozione: il dietro le quinte del cinema»

di Valerio Di Marco

Tornano le avventure della CMA, l'agenzia di spettacolo al centro delle vicende di “Call my agent - Italia”, serie tv Sky sul dietro le quinte del mondo del cinema. Nella seconda stagione, in onda in sei episodi dal 22 marzo, torneranno tutti i protagonisti, affiancati anche stavolta da guest star di livello: dalle “Valerie” Golino e Bruni Tedeschi a Gabriele Muccino, da Gian Marco Tognazzi a Claudio Santamaria (nella foto), e poi Elodie, Sabrina Impacciatore, Francesca Barra, Serena Rossi e Davide Devenuto. Ritroveremo soci e assistenti della storica agenzia romana, pronti ad affrontare altre sfide, tra nuovi capi, storie d'amore inaspettate e tanti imprevisti.

“Call my agent” è mutuata da un format francese, ma in questa seconda carrellata di puntate se ne discosta ancora di più. «Ci si diverte sempre ma ogni tanto ci si commuove», spiega Michele Di Mauro, che nella serie è Vittorio Baronciani, l'agente più spregiudicato del team. Sara Drago spiega invece l'evoluzione del suo personaggio, Lea Martelli: «Si chiede per la prima volta quanto spazio dovrà riservare al lavoro e quanto all'amore. Tra le crepe del suo carattere si scorgerà la sua morbidezza». Maurizio Lastrico (Gabriele Di Lillo) racconta, dal canto suo, che «non volevamo crogiolarci sulla prima stagione e abbiamo accolto la “follia” portata dagli special guest».

Non tutti quelli contattati hanno accettato di partecipare: lo storico e scrittore Alessandro Barbero ha detto no. Fiorello anche, per adesso, ma la Drago ci spera ancora e fa un appello al presentatore: «Nel caso faccio io la tua agente». Affermativa è invece la risposta del produttore Nils Hartmann alla domanda se si farà la terza stagione.

Ma c'è un limite alla satira su cinema e tv? «Per quanto mi riguarda mi sono sentita liberissima - afferma la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan, che però non scriverà “Call my agent 3” - ci sono anche riferimenti divertenti a programmi Sky. L'unica scelta controversa ha riguardato una scritta su una maglietta». “Call my agent 2” è dedicata all'attrice Marzia Ubaldi (che interpreta Elvira Bo), morta lo scorso ottobre.

