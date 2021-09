Torna su Discovery + "Undressed", l'esperimento tv italiano di grande successo all'estero

Due single senza vestiti, un letto e trenta minuti per conoscersi. E' questo il fomat del programma "Undressed" l'esperimento tv italiano tra i più esportati all'estero. Per chi non conoscesse ancora bene questo programma - che è prodotto dalla Banijay Italia per Discovery Italia ed è alla sua quinta edizione - lo scopo del gioco è quello, tipico di molti altri format, di trovare la propria anima gemella, ma in una modalità più "informale" e "intima: i due estranei si conoscono infatti trascorreranno la loro prima mezz'ora svestiti e su un comodo letto, per valutare le proprie affinità.

Dal 16 settembre riparte su Discovery+ questa ricerca "a nudo" dell'anima gemella con 10 episodi densi di novità e colpi di scena. All'insegna del body positive dell'inclusività, questa nuova edizione vuole veicolare anche valori di autencità e libertà, permetteondo ad ogni concorrente di raccontarsi nella totale libertà di sentirsi se stesso.

Anche in questa stagione ci sarà la possibilità di far entrare nella stanza persone a sopresa, figure esterne o personaggi che i protagonisti già conoscono, per creare suspence, tentare e invogliarli a cambiare partner. "Undressed" è un format che è stato esportato in U.K, Olanda, Spagna, Germania ed Australia ed è il programma italiano più seguito all'estero, ed è stato definito dal Daily Mail " “Il dating show originale che è diventato una Hit in Italia… il nuovo programma va dritto al sodo chiedendo ai single di spogliarsi a vicenda e sdraiarsi nel letto al loro primo incontro”.

Single italiani, siete avvisati: se non avete ancora trovato l'anima gemella e avete una grande dose di coraggio e di libertà mentale, potete puntare a questa evoluzione applicazioni di dating, dove nei fatti, dovrete pensare solo all'intimo più bello fa sfoggiare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 23:10

