Torna "Studio Battaglia", 3 nuovi episodi dal 19 marzo su Rai1. Bobulova: «Una serie molto avanti, sulla parità di genere»

di Donatella Aragozzini

Sarà la rinascita, il comun denominatore dei nuovi episodi di “Studio Battaglia”. La seconda stagione della fiction con Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio, in onda dal 19 marzo in prima serata su Rai1, racconterà infatti la nuova vita delle sorelle Anna e Nina, tornate a lavorare con la madre Marina nel prestigioso Studio Zander, ora diventato Zander Battaglia, alle prese con la risoluzione delle questioni ancora in sospeso. In particolare Anna, il personaggio della Bobulova, dovrà scegliere tra il marito Alberto (Thomas Trabacchi) e il collega Massimo (Giorgio Marchesi), che, spiega l’attrice, «è molto più che un amante per lei». Ogni episodio sviluppa un caso legale, affidato allo Studio Zander Battaglia, che va a trattare alcuni tra i temi più attuali del diritto di famiglia e non solo: divorzio breve, adozioni, figli che non raggiugono l'indipendenza economica, separazioni in tarda età, relazioni tossiche, diritto all'oblio, hater online e difesa della privacy.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Marzo 2024, 06:40

