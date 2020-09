Torna Striscia la Notizia con un nuovo personaggio: il ministro della Speranza Roberto Salute.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 19:58

, il tg satirico di, torna nella nuova edizione con grandi classici e anche delle novità. La prima è la presenza di un nuovo e unico personaggio che irromperà stasera nel corso della prima puntata: ilA vestirne i panni il trasformistache interpreterà il ruolo del ministro della salute, Roberto Speranza, negli ultimi mesi impegnato, insieme al resto del governo, a gestire l'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Oltre ai nuovi personaggi restano i gandi classici, come il tapiro d'oro che nella prima puntata della nuova stagione di Striscia verrà consegnato a Flavio Briatore. Dopo aver infilato una serie di svarioni (come “tachipirinha” al posto di “tachipirina” e “Covis” al posto di “Covid”) e dopo aver sostenuto la tesi secondo la quale il virus fosse “clinicamente morto”, salvo poi essere stato lui stesso contagiato, Valerio Staffelli non poteva che consegnare all'imprenditore il famoso animaletto dorato.