Torna il Salone delle Meraviglie, anticipazioni: Federico Fashion Style fa una sorpresa alle sue clienti. Questa sera il consueto doppio appuntamento con l'hair stylist delle star, che dopo il grande successo di Balnnado con Le Stelle si è ritagliato un ruolo da opiniosta a La Pupa e il Secchione Show.

Federico apre le porte dei suoi saloni di bellezza, e mentre prende forma il suo ultimo progetto imprenditoriale, ha in serbo una grande sorpresa per tutte le sue affezionate clienti: il trasferimento del suo storico salone in una nuova sede, più grande e più glamour, sempre nella sua amatissima Anzio.

Nel primo episodio: la storica cliente Alessia teme che con l’apertura del nuovo salone possano esserci dei cambiamenti, l’arrivo di due nuove e simpatiche clienti la spinge addirittura a pensare che Federico possa metterla da parte e preferire altre a lei. Intanto, il nostro hair stylist deve occuparsi di Alexia ed Emanuela, due amiche che hanno bisogno di recuperare la loro femminilità, e di Stefania, una cantante lirica molto esuberante, che sta cercando un cambiamento radicale.

Nel secondo episodio: l’apertura del nuovo salone si avvicina e la mamma di Federico vuole preparargli una sorpresa per il giorno dell’inaugurazione. Inizia quindi a radunare tutte le foto di quando era bambino e per scegliere le migliori chiede l’aiuto di Marco e Weyda. Nel frattempo, Federico si trova a Napoli con Laura, una ragazza che vuole finalmente essere notata per l’aspetto e non solo per la simpatia e Agostino, un simpatico parrucchiere che per la prima volta nella sua vita ha deciso di affidare il cambio look ad un altro professionista.

Il programma in onda su Real Time (Canale 31) è realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti per Discovery Italia.

