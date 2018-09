Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli spettatori come veri protagonisti dell’informazione. Torna con una nuova stagione su Sky TG24 “”, l’approfondimento condotto da, che ogni settimana affronta una notizia d’attualità e porta gli utenti al centro del dibattito attraverso la partecipazione attiva e l’interazione sui social. Il programma(e in replica alle 23) a partire da oggi, 21 settembre 2018, oltre ad essere disponibile su Sky On Demand e sui canali social e il sito della testata.«Hastag24 “è un programma - commenta Riccardo Bocca con Leggo - che mette al centro della propria esperienza il patto di verità tra giornalismo e pubblico, spalancando le proprie porte in diretta alle domande e i commenti di chi lo segue. Tutto questo - come ricorda il titolo stesso della trasmissione – è stato il punto di partenza nella scorsa stagione, sia per costruire un’attualità davvero condivisa e senza pregiudizi, sia per alimentare un confronto quotidiano con gli utenti attraverso il gruppo Facebook Hashtag24, dove redazione e pubblico si scambiano giorno dopo giorno idee e suggerimenti. Lo sviluppo di una community, insomma, che vive di una reciproca fiducia tra tv e telespettatori e che forte di questa sintonia naviga lontano da polemiche in video o risse sul web. L’obiettivo di “Hashtag24”, al contrario, è quello di comprendere le dinamiche sociali in atto; quei mille impellenti perché che, sollecitati attraverso domande puntuali su temi “caldi”, diventano spunto collettivo di riflessione., sempre più diffuso tra giovani e giovanissimi. Un’abitudine che può sembrare solo un rito ludico collettivo, ma che in realtà può portare a conseguenze tragiche. In studio ne parleranno, medico e direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol del Centro nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute,, madre di un ragazzo minorenne che ha sofferto di dipendenza dall’alcol, e, detto “Pau”, frontman del gruppo rock dei Negrita.In studio, attraverso il “”,dà voce agli interventi degli utenti, che possono interagire con gli ospiti in studio con domande e opinioni. Queste vengono poi sottoposte, senza reticenze, agli esperti presenti in studio. Peculiarità del programma è anche la “video-lettera”, che ogni settimana conclude la puntata e che“spedisce” a un personaggio rilevante per il tema trattato, chiedendo conto di problemi e urgenze o suggerendo iniziative, per poi invitare il destinatario a rispondere.La partecipazione del pubblico non si limita alla diretta, ma è possibile durante tutta la settimana, in un dialogo ininterrotto tra la redazione e gli utenti, che possono interagire attraverso le pagine(al numero 349.6032901, con messaggi di testo e vocali) e soprattutto suldel programma, Hashtag24. Un hashtag semplice e d’impatto,, raccoglie tutte le interazioni relative alla trasmissione. L’argomento di ogni puntata è introdotto da un servizio a cura di Francesca Smacchia, mentre il coordinamento editoriale è a cura di Dario Cirrincione.