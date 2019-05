Tori Spelling, Donna di Beverly Hills 90210 rischia il carcere: ecco quanti debiti ha accumulato

Royal baby, l'omaggio di Harry a Lady Diana: «Avrei voluto vederlo tra le tua braccia amorevoli»​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un doppio dramma per: l'attrice statunitense, nota per il ruolo di Donna Martin in Beverly Hills 90210, non deve solo fare i conti col lutto per la scomparsa dell'amico e collega. La figlia del produttore Aaron Spelling, 46 anni tra dieci giorni, è infatti alle prese con diversi, madre di cinque figli, ed il marito, sono attanagliati dai debiti. Come spiega anche Pop Culture , la coppia ha perso una causa in tribunale con la banca City National: i giudici hanno stabilito chee suo marito dovranno versare all'istituto finanziario 250mila dollari (circa 230mila euro) ottenuti tramite un prestito e che non sono ancora stati restituiti. Se ilnon sarà saldato in tempo, per l'attrice ed il marito potrebbero spalancarsi le porte delCome se non bastasse, la banca che ha vinto la causa non è l'unica a vantare ingenti crediti nei confronti di: complessivamente, l'attrice avrebbe infatti unpari a(poco meno di 900mila euro). Forse anche per questosi sarebbe lamentata dopo aver scoperto il cachet per il reboot di Beverly Hills 90210: l'attrice, evidentemente, sperava in un ingaggio più remunerativo per poter far fronte alla delicata situazione finanziaria.