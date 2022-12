Tori Spelling Beverly Hills 90210 ricoverata in ospedale: «Ho problemi respiratori, pressione alta e vertigini»

di Redazione web

Tori Spelling, una delle attrici della serie cult, Beverly Hills 90210, oggi 49enne ha pubblicato un selfie dal letto di ospedale, rivelando ai suoi follower di essere stata ricoverata dopo aver avvertito vertigini e difficoltà respiratorie. «Eccomi qui in ospedale da ieri sera tardi», ha scritto sulla storia di Instagram, scrivendo nel dettaglio, che i medici hanno fatto una serie di analisi e test, perché i sintomi dell'attrice, includevano «difficoltà respiratorie, pressione alta e vertigini folli», ha detto Spelling, che desidera solo poter tornare a casa dai suoi cinque figli, che hanno dai 5 ai 15 anni di età.

Sala operatoria

Tra l'altro Tori Spelling ha ammesso di dover tornare sotto ai ferri, per sostituire le protesi al seno che si fece impiantare circa 20 anni fa, e che per il troppo tempo, necessitano la sostituzione, perché secondo l'avviso della Food and Drug Administration, «più a lungo una donna ha protesi mammarie riempite di gel di silicone, più è probabile che abbia complicazioni locali». «Per motivi di salute, a questo punto è molto più sicuro farlo...perché il mio obiettivo principale, i miei figli sono il mio tutto. Quindi quest'anno in arrivo, devo programmare quell'intervento chirurgico».

