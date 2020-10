Topolino dedica la copertina a X Factor 2020: Emma Marrone formato paperina è Emma Brown, Manuel Agnelli diventa Manuel Lamb. L’appuntamento con X-Music 2020 inizia sul numero 3388, in edicola da oggi con una copertina celebrativa, e prosegue per altre 6 settimane.

Si parte su Topolino 3388 con il prologo, intitolato Giovani speranze, in cui Quackelan ( alias Alessandro Cattelan), che sarà sempre presente in tutte le storie, ci fa entrare ufficialmente nel backstage dello show, e con il primo episodio, sotto i riflettori, con Emma Brown e El Paperon. I giudici Manuel Lamb e Mikamaus si alterneranno poi nelle uscite successive come co-protagonisti delle singole puntate. Per celebrare questo debutto esclusivo, la cover di Topolino 3388 ha come protagonista tutto il cast di X-Music.

Il numero 3388 di Topolino si arricchisce poi con altre affascinanti storie, a partire dal ritorno di un misterioso “villain” in Topolino e l’incubo di Mister Vertigo. Per l’occasione, sarà disponibile in fumetteria e online sul rinnovato sito panini.it una variant cover disegnata da Fabio Celoni dedicata all’inquietante personaggio ideato da Marco Nucci che sconvolge le giornate di Topolinia.

Il numero di questa settimana vede anche il debutto sulle pagine del magazine edito da Panini Comics di uno dei fumettisti italiani più amati, conosciuto per le sue atmosfere horror: Gigi Cavenago. Insieme a Marco Nucci ha realizzato la storia Paperoga e la camminata mostruosa, perfetta per addentrarsi nel weekend di Halloween.

Infine, in allegato al numero 3388 sarà disponibile Lo spazio raccontato da Topolino, un volume speciale realizzato grazie alla supervisione scientifica dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con 8 storie dedicate all’esplorazione dello spazio (tra cui l’inedita Paperino e la missione improbabile, di Alessandro Sisti e Stefano Zanchi) che verrà presentato in streaming venerdì 30 ottobre durante Lucca Changes 2020, in collegamento da Washington con l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Roberto Vittori.

