Tony Colombo a Rivelo: «Avevo 3 milioni di debiti, ora sogno il Grande Fratello con Tina»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 21:22

Prima di partecipare ail nome diera sconosciuto, poi il successo e il discusso matrimonio con Tina Rispoli. Nel salotto disu Real Time il cantante ha svelato dettagli inediti sui suoi esordi e sui progetti per il futuro.è stato ospite giovedì sera nel salotto di Lorella Boccia in prima serata su Real Time. Il camntante siciliano ha raccontanto dei suoi inizi: «Per fare successoE’ pazzesco pensarci. Ho dovuto fare debiti perché credevo in quello che facevo, nella mia arte. Quando sono arrivato a Napoli non avevo nulla; per avere successo e farsi pubblicità, ci volevano soldi., così mi sono ritrovato all’interno di un vortice con brutta gente. Per ripagare questo debito ho cantato tre anni gratis ed ho fatto qualsiasi tipo di lavoro, anche non artistico. L’importante era campare. Una volta saldato quel debito, un giorno, venne una persona e mi disse ‘tutto bene, sei libero».A proposito delle polemiche sul suo matrimonio e sul suo futuro Colombo ha raccontato: «Marketing dietro al mio matrimonio? Assolutamente no. Tina è stata male per le polemiche. I, ma non da solo, ci andrei con Tina. Quando faccio i concerti la gente vuole Tina sul palco. Tina è una parte importante di me, farei subito un figlio con lei».