Addio a Binarelli, storico prestigiatore della tv

di Marco Castoro

Se parliamo di dualismi nel ciclismo ci vengono in mente – a seconda dell’età – Bartali e Coppi oppure Moser e Saronni. Ma se parliamo di dualismi tra i maghi televisivi ci sono soltanto due personaggi che irrompono e dominano la scena: il mago Silvan e il prestigiatore Tony Binarelli. Quest’ultimo – scomparso ieri all’età di 81 anni – ci teneva a non essere chiamato mago perché ha sempre sottolineato che per diventare prestigiatore si deve studiare e applicarsi molto, e non c’è nulla di magico, solo tanto allenamento e un po’ di scena. Silvan invece ha sempre tenuto fede alla sua “magia” apparente.

Binarelli non è stato affatto la ruota di scorta di Silvan, tutt’altro, ha conteso con lui lo scettro di prim’attore nelle apparizioni televisive, che l’hanno visto all’opera soprattutto di domenica, prima in Rai con Corrado poi a Canale 5 all’interno di “Buona Domenica”. Pippo Baudo e Mike Bongiorno l’hanno ospitato spesso nei loro programmi perché i suoi numeri lasciavano il telespettatore a bocca aperta. La sua ascesa è cominciata negli anni 70. Ha vinto un Telegatto, l’unico prestigiatore premiato. In pochi sanno che Binarelli ha fatto anche la controfigura di Terence Hill per i giochi di prestigio nei film con Bud Spencer. Già le carte, la sua passione. Il più bravo in assoluto, mentre Silvan e Giucas Casella concentravano di più la loro performance su altri obiettivi. Binarelli, dopo aver imparato i trucchi del mestiere, debuttò da professionista, nel ruolo di se stesso, in uno sceneggiato Rai, dal titolo “Serata al Gatto Nero”.

Le carte le ha sempre sapute controllare e dominare in maniera da far sembrare tutto semplice, quello che purtroppo non è riuscito a controllare perché incontrollabile è stata la malattia che ha sempre temuto più di ogni altra cosa. «La malattia mi fa paura perché temo di arrivare a non capire più niente, perdere il proprio spirito», confidò in un’intervista rilasciata a Fanpage.it. È stato sposato con Marina Perin. Ha sempre ricordato di averla conosciuta negli anni 60, a una festa a casa di amici, dove lui – ovviamente - faceva i giochi di prestigio e di averla conquistata indovinando il suo numero telefonico. Il giorno dopo le ha mandato tante rose quanto era la somma delle cifre che componevano il suo numero. Et voilà le jeux sont faits.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA