Toni Capuozzo del Tg5 in ospedale: «Non vi libererete di me». Ecco cos'è accaduto al giornalista Mediaset

Martedì 5 Novembre 2019, 15:37

Il giornalista, famoso per i suoi programmi tv e reportage sulle reti Mediaset, ha postato oggi un selfie sui suoi profili social da un letto di ospedale, facendo intendere di aver avuo problemi cardiaci. Capuozzo, in un post su Facebook, ha comunque tranquillizzato i suoi followers dicendo di essere fuori pericolo.«Adesso, a cose fatte, posso dirvelo. Questo vecchio cuore malandato vi vuole bene, ma non vi libererete facilmente di me», ha scritto nel post il giornalista (71 anni il prossimo 7 dicembre), sempre piuttosto attivo sui social. L'ultimo post risaliva al 27 ottobre, solo pochi giorni prima dell'intervento.Giornalista dal 1979, Capuozzo ha lavorato per i periodici Panorama Mese ed Epoca, si è occupato di mafia per Mixer di Giovanni Minoli e ha collaborato per anni col gruppo Mediaset seguendo varie guerre, tra cui quelle in ex Jugoslavia, Somalia e Afghanistan. Vicedirettore del Tg5 fino al 2013, attualmente è coordinatore editoriale del giornale online Notizie.it.