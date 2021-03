Tommaso Zorzi, la rivelazione a Verissimo: «Una mamma mi ha incolpato dell'omosessualità del figlio». Poi la verità su Giulia Salemi

Tommaso Zorzi, il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, è a Verissimo da Silvia Toffanin. Si racconta e svela alcuni retroscena. Qualche parola anche sui compagni d'avventura e le accuse di 'falsità' a Giulia Salemi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Il giovane influencer ha avuto un'infanzia felice fino a quando i suoi non si sono separati. Poi Zorzi racconta il difficile rapporto con il padre e il coming out.

Leggi anche > Verissimo, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello rifiutano di incontrarsi: «Delusione, ma l'affetto resta»

Tommaso Zorzi e i retroscena

C'è però un aneddoto in particolare che ricorda e che lo ha fatto soffrire: «Una mamma mi ha incolpato dell'omosessualità del figlio, che era un mio seguace. Mi ha mandato un messaggio su Instagram e questa cosa mi ha portato a fare informazione sui social».

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

«Per me l'amicizia è un cofanetto d'oro e piccolo. Non c'è spazio per tutti. Noi già non ci parlavamo perché avevamo litigato fuori dalla casa. Ci chiamavamo e una volta le dissi dell'uscita del mio libro, mi disse che era contenta per me, ma non del suo libro. A quanto pare sembra si sia fatta anticipare l'uscita del suo. A me non cambia niente, ma mi dà la cifra della persona».

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti entra in quel cofanetto, ma i due non sono più nei rapporti idilliaci di un tempo. «Eravamo amici del liceo. Mi è molto dispiaciuto allontanarmi perché il motivo scatenante del litigio è stato un errore mio. Uscito dalla casa abbiamo chiarito e abbiamo tanta voglia di viverci». Poi un pensiero su Francesco Oppini: «Ho preso una sbandata».

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Marzo 2021, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA