Da star di Youtube a star della TV. Tommaso Cassissa - Youtuber che vanta sui suoi profili social più di un milione di followers - fa il suo debutto in televisione come presentatore del programma "Boing Challenge".

Il nuovo game show di Boing vedrà coinvolte 24 famiglie provenienti da tutta Italia che ogni settimana si sfideranno per mettere alla prova le loro abilità, sia fisiche che mentali.

Ai microfoni di Leggo rivela: “ È una cosa molto emozionante. Sono cresciuto guardando i cartoni e adesso presento un programma televisivo. È incredibile!”.

L'appuntamento con Boing Challenge è fissato per l'8 settembre alle 19.50. Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 12:14

