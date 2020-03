Tivùsat, un successo in numeri: 6 milioni di spettatori guardano la tv satellitare gratuita italiana

Oroscopo di Paolo Fox del weekend

Trasmissione televisive gratuite, anche in formato HD e 4K, per oltre 6 milioni di spettatori in Italia, sono questi i numeri raggiunti da, lache tiene compagnia ai suoi telespettatori anche e soprattutto durante l’emergenza coronavirusL’offerta è molto ampia, dato sono disponibili oltre 150 canali tv e radio, di cui 52 in qualità HD e 7 in 4K e naturalmente sono presenti le più autorevoli emittenti di informazione nazionali e internazionali.Accedere è molto semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. E’ sufficiente un dispositivo certificato (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata su Eutelsat e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM (anch’essi certificati tivùsat).Il sistema inoltre rappresenta la soluzione migliore per i telespettatori con problemi di visione con l’introduzione del digitale terrestre, perché il segnale permette di raggiungere tutte le zone del territorio, anche quelle con problematiche dal punto di vista della ricezione.Tivùsat è stata fondata nel 2009 e gestita da Tivù s.r.l, società partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia, Associazione TV locali e Aeranti Corallo