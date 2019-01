Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dal 25 gennaio 2019lancia nel mondo del 4K, la rete televisiva via satellite che offre agli spettatori immagini mozzafiato dallo spazio e dalle missioni interplanetarie. Nasa tv trasmette immagini di grande impatto e di altissima qualità: riprese dalla stazione spaziale orbitante della Nasa, della vita quotidiana a bordo della stazione, immagini del sistema solare, riprese in diretta dei lanci delle diverse missioni e una serie di documentari realizzati dalla Nasa dalle prime esplorazioni dello spazio sino alle missioni più recenti. Un eccellente mix di qualità tecnica ine di contenuto, uno spettacolo per gli occhi e un interessante strumento di conoscenza.LEGGI ANCHETivùsat conta più di 3,4 milioni di smartcard attive e 108 canali, di cui 40 in HD e 4 canali in 4K-UltraHD che migliorano l’esperienza visiva dell’utente con una sensazione di coinvolgimento del tutto nuova, maggiori dettagli, colori più brillanti, maggior senso di profondità. Il 4K (Ultra HD) presenta infatti delle forme più definite e una risoluzione fino a quattro volte più elevata dell’alta definizione, dando quasi l’idea di immergersi nello schermo.Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Per poter vedere le trasmissioni in 4K è sufficiente avere una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13° Est e un decoder 4k tivùsat o una CAM tivùsat da collegare a un. La smartcard tivùsat è inclusa nella confezione del decoder o della CAM e deve essere attivata.