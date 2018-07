Sesso e balli in riva al mare, su Rai3 il docufilm che racconta l'estate hot della Riviera Romagnola

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è un film documentario sull'estate nella riviera romagnola. Tra Rimini, Riccione e Milano Marittima si intrecciano giochi, flirt e trasgressioni notturne alla ricerca di avventure e occasioni inedite per lasciarsi alle spalle la vita di tutti i giorni con la sua monotona ripetitività. Il docufilm dal sapore hot è firmato da, giornalista televisiva e "Iena" di Italia1. Il documentario - prodotto da Zerostudio's, casa di produzione dicon la regia diandrà in ondaProtagonista assoluta la spiaggia, come in “Rimini Rimini" di Carlo Corbucci o “Sapore di mare” di; ma qui si rincorrono le storie vere degli italiani che affollano la riviera: un gruppo di giovani emiliani rampanti a caccia di qualche fugace amore estivo; le ragazze benestanti del luogo che discutono su come impegnare la serata; i bagnini storici che osservano la metamorfosi della riviera, oggi tutta smartphone e social network. E poi, quando cala il tramonto, ecco le drag queen, i balli scatenati, la trasgressione di uomini che diventano donne, di meccanici insospettabili che svelano il loro lato “segreto”. I giorni e le notti si consumano scanditi dal movimento lento e continuo della ruota panoramica.Gli autori hanno girato quasi interamente in modalità "live", lasciando cioè che i protagonisti, tutti rigorosamente "non attori", interagissero tra loro dimenticando la telecamera, senza alcun copione. «L'idea - spiega Martinelli - era di descrivere uno spaccato di estate italiana come si faceva nelle commedie del cinema di Vanzina e Corbucci che raccontavano l’Italia spensierata. Abbiamo intervistato - conclude l'autrice - una serie di personaggi del posto che abbiamo scelto e seguito come se fossero attori, ovviamente senza un copione, lasciando che loro stessi si svelassero al pubblico da soli sia in spiaggia che in locali famosi».