Timeline Focus, ospiti di Marco Carrara Drusilla Foer e Carlo Conti: «Vi svelo cosa faremo insieme ai David di Donatello». Sabato 30 aprile 2022 su Rai 3 il programma che racconta le storie più condivise e virali della settimana attraverso la viva voce di esperti, dei protagonisti diretti e dei contributi testuali, fotografici e video pubblicati sui principali social network e piattaforme digitali.

Carlo Conti, impegnato il venerdì sera con "The Band", il nuovo talent show di Rai 1, ha raccontato come sta cambiando la musica anche grazie ai social. Spazio anche alle anticipazioni sui "David di Donatello", la cui 67ª edizione verrà condotta proprio da Conti insieme e Drusilla Foer, in onda martedì sera su Rai 1, svelando cosa farà l'attrice toscana: «Drusilla canterà», ma non solo. La puntata si chiuderà con una riflessione sulla guerra in corso e sull'importanza del web per sensibilizzare su temi così drammatici.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 15:09

