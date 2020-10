Tiki Taka, Pardo vince pure non giocando

Pardo non perde. Vince. O sarebbe il caso di dire stravince. Almeno per il momento. Il Tiki Taka in versione Chiambretti è ancora in fase di rodaggio e non riesce a raggiungere le percentuali di share sfoggiate dall’ex conduttore Pierluigi Pardo nell’ultima stagione. Addirittura ieri sera Chiambretti è stato battuto anche da Monica Maggioni quando ha parlato per mezz’ora di sport e covid all’interno di Sette Storie: 8,33% di share per Rai1 contro il 5,25% nell'anteprima e il 5,61% di Tiki Taka, una puntata chiusa nei soliti orari marzulliani. Il risultato non premia Chiambretti: tre punti al di sotto della media record della passata edizione. Dopo 4 puntate il bilancio auditel è sottotono e anche i social non sembrano apprezzare particolarmente la svolta “più show e meno tecnica" del programma di Italia 1.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA