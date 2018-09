Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa sera alle orein seconda serata al via la sesta edizione diProdotto dalla testata SportMediaset, diretta da, avrà come padrone di casa l’istrionicoe sarà arricchito quest’anno dalla presenza in studio di, che ha ricevuto a poche ore dalla diretta un augurio speciale.La moglie e procuratrice del capitano dell’, al suo esordio televisivo in Italia come opinionista sportiva, ha pubblicato sulle sue stories di Instagram tutti i messaggi di auguri ricevuti tra cui spicca quello di Pier Silvio Berlusconi.«La ringrazio per aver accettato di intraprendere questa nuova e impostante avventura - scrive l'A.d di mediaset - Sono felice che lei sia entrata a far parte della squadra di mediaset. Buon lavoro per la nuova stagione di TIKI TAKA»Il talk show sportivo di Italia 1 negli anni si è confermato, sia in termini di ascolto sia di influence, come il più seguito e chiacchierato in Italia ed è ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio e non solo.Ospiti fissi anche. Ma, come sempre, il salotto di Tiki Taka si aprirà non solo a protagonisti del mondo del calcio: anche tifosi vip e giornalisti non sportivi prenderanno parte al dibattito sul weekend di Serie A che, a partire dalla 4ª giornata (15-16-17 settembre) si chiuderà con il monday night, il posticipo del lunedì sera i cui highlights saranno trasmessi in chiaro da Tiki Taka poco dopo il triplice fischio.