Tiberio Timperi, battibecco con Caterina Balivo a Vieni da me: «Cos'è questo chiacchiericcio mentre parlo?». Lei reagisce così

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lei reagisce così. Oggi, il conduttore di Uno Mattina in Famiglia è stato ospite nella trasmissione pomeridiana di Rai1 nello spazio dedicato alle emoticon da attribuire a vari personaggi famosi.ha parlato del suo percorso a Ballando con le Stelle, attribuendo ironicamente l'emoticon "insopportabile" a Guillermo Mariotto, che lo avrebbe criticato spesso. Mentre per l'ex compagna di lavoro Francesca Fialdini sceglie l'emoticon "intelligente". Durante l'intervista, però, gli autori avrebbero comunicato ala fine del tempo a disposizione e lei per rispondere a loro si sarebbe distratta. A quel punto, Timperi l'ha redarguita bonariamente: «Però cos'è questo chiacchiericcio mentre parlo?».Lei si scusa: «Mi stavano avvertendo che è finito il tempo, però devi tornare!». Lui conclude ironico: «Io ritorno, ma non mi fate venire più a mezzogiorno e mezzo». Risate in studio.