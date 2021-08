The White Lotus: su Sky Atlantic la nuova comedy​ in sei episodi "sull’orlo di una crisi di nervi". Da lunedì 30 agosto alle 21.15 una delle novità HBO più attese e apprezzate dell’estate televisiva.

The White Lotus in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW da lunedì 30 agosto alle 21.15. Creata, scritta e diretta da Mike White (Enlightened), è una tagliente satira sociale sulle vicende di vari membri dello staff e di alcuni clienti dell’esclusivo resort che dà il titolo alla serie, seguiti durante una tumultuosa settimana in paradiso che cambierà per sempre le loro vite.

Un affiatatissimo cast corale, ricco di volti noti del piccolo e del grande schermo e guidato da Murray Bartlett (Looking) nei panni del manager del lussureggiante The White Lotus, è fra i punti di forza di questa comedy in sei episodi "sull’orlo di una crisi di nervi", a tinte decisamente black, che spinge molto sui lati più oscuri e nascosti dei suoi protagonisti e che non si lascia sfuggire alcuni momenti di intensa – e spesso esilarante - critica sociale e culturale, che assieme alle performance di tutti i protagonisti sono al centro di alcune delle più lusinghiere recensioni che la serie ha ricevuto: “la tragicommedia di Mike White è una delle migliori serie dell’anno” per il New Yorker, “la serie da vedere quest’estate” scrive il Time, “assolutamente meraviglioso” secondo Indiewire.

THE WHITE LOTUS - SINOSSI

Il cliente ha sempre ragione, e va coccolato e viziato il più possibile: questo è ciò che Armond (Murray Bartlett), il manager del prestigioso resort hawaiano The White Lotus, ripete con convinzione al suo staff. Il cliente, però, a volte può essere davvero insopportabile! Presso l'hotel sono in arrivo nuovi ospiti che si aspettano di passare una settimana di puro relax, ma andrà veramente così? Giorno dopo giorno, infatti, quel luogo paradisiaco farà emergere i segreti e i lati più oscuri non solo dei villeggianti, ma anche di Armond e dei suoi sottoposti, portando a rivelazioni a volte anche sconvolgenti. Se è vero che le vacanze sono un buon momento per fermarsi un attimo, guardarsi dentro e fare il punto della situazione in attesa di ributtarsi a capofitto nel mondo reale, è anche vero che a volte guardarsi dentro può essere più destabilizzante del previsto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 20:12

